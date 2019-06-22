BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 3 İŞÇİ YARALANDI

Beylikdüzü, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Kaza saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonet Esenyurt yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından ön tarafı hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkarılan yaralılar için olay yerine itfaiye , polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Turan Aydın , Sedat Koyuncu ve Süleyman Özaydın 'ın çalıştıkları inşaata gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Yerde yatan 3 yaralı

-Yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

-Kaza yapan kamyonet

-Kamyonetin çarptığı bariyer

-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları taşıması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul