Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı

17.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:49
Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı

BEYLİKDÜZÜ'nde özel bir bakım merkezinden başka bakım merkezine nakledilen 4 kişiden biri yolda fenalaşarak hayatını kaybetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde özel bir bakım merkezinden başka bakım merkezine nakledilen 4 kişiden biri yolda fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sırasında koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde izole olması gereken ve buna rağmen bakım merkezinin aracını kullanmayı sürdürdüğü ortaya çıkan şoföre para cezası kesildi.

Olay, Dereağzı Mahallesi Karacaoğlan Caddesinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir bakım merkezinden başka bakım merkezine nakledilen 4 kişiden biri yolda fenalaştı. Karacaoğlan Caddesi üzerindeki bakım merkezine hastaları getiren aracın şoförü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan yaşlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, şoförün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle evde izole altında olması gerektiği belirlendi.  Polis ekipleri, 3 bin 180 lira ceza kestikleri şoförü, ambulansla evine gönderdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı
Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı
Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı
Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı
Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı
Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Şentop Engin Yıldırım Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Yasmin Erbil Yavuz Bingöl İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Kabak Şenol Güneş Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Füze Adana Saldırı Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beylikdüzü'nde bakım evine götürülen yaşlı yolda öldü, sürücü pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 10:49:09. #1.15#
title