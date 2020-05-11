Beylikdüzü'nde AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluştu
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Beylikdüzü'nde AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluştu

Beylikdüzü'nde AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluştu
11.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:37

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM saat 11.00'da yeniden kapılarını açtı.

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM saat 11.00'da yeniden kapılarını açtı. Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'nin kapısında uzun kuyruklar oluştu. 

Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. 

Saat 11.00'da kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı. Açılışın üzerinde 2 saat geçmesine rağmen ise kapıdaki kuyruğun devam ettiği görüldü. 220 mağazanın olduğu AVM'de ise 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi. 

"PANTOLON ALMAYA GELDİM AMA ÇOĞU MAĞAZA KAPALI"

AVM'ye girenlerden bazıları alışverişlerini yaparken, az sayıda mağazanın açık olması nedeniyle alışverişini yapamayanlar da oldu. Sandra Maden, "Çocuğun ayakkabısı kalmamış onu alacağım, çarşamba günü dışarı çıkarabilmek için ayakkabı gerekiyor. Açılması fırsat değil ama çaresizlikten geldik" dedi. 

İçeri girmek için yaklaşık 1 saat kuyrukta bekleyen Serhat Durmuş, "Alışverişe geldik ama boş geldik. Dışarıda insanlar o kadar kuyruk bekliyor, aslında bütün mağazaların kapalı olduklarını bilseler bence boşuna beklemeyecekler. Bizim işimize yaramadı. Açanlar temizlik yapıp kapatıyorlar. Kıyafet almaya geldim, pantolon almaya geldim ama çoğu mağaza kapalı" şeklinde konuştu.

"ŞÜKÜRLER OLSUN AVM'LER AÇILDI"Alışveriş yapan Havin Kara ise, "Bayağıdır evde alışveriş yapmıyorduk. Şükürler olsun AVM'ler açıldı. Sıkıldık evde. Kendime kıyafet aldım" diye konuştu.  

"GÖRÜNEN O Kİ İHTİYAÇLAR BİRİKMİŞ"

AVM Yönetim Direktörü Semet Yolaç Canlıel, hazırlıklarını ve kapıda oluşan kuyruğu değerlendirerek, "Genelgede yazan önlemleri aldık hatta daha fazlasını bile aldık. Sosyal mesafeyi belirleyen stikerlarımızı yerleştirdik. Bilgilendirme panolarımızı astık, anons sistemimizden 10 dakikada bir uyarı anonslarımızı yapıyoruz, el dezenfektanlarımızı bir çok yere yerleştirdik. Dışarıda kuyruk yönetimi yapıyoruz. Ziyaretçilerimizi belirli bir sosyal mesafe halinde kapıda ateş ölçerek içeri alıyoruz. Bütün bunları yapıyoruz ama ziyaretçilerimizden de duyarlılık bekliyoruz. Bir noktadan sonra herkes kendi sosyal mesafesinin korumak, maskesini takmak zorunda. Bunu hatırlatmaya devam ediyoruz. Alışveriş merkezimizde 220 mağaza var şu anda 40 tanesi açık. Mağazalarımızda yavaş yavaş hazırlıklarını tamamlıyor, bizde hiçbir şekilde zorlama yok, hazırlığını tamamlayan açıyor. Tahminimce 1 Haziran itibariyle yoğun bir şekilde açılışlar gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum. Görünen o ki ihtiyaçlar birikmiş. Benim sadece uyarabileceğim ihtiyacı olan herkes için biz burada açığız, ama kendini iyi hissetmeyenler lütfen evde kalmaya devam etsin. İhtiyacı olanlar da gelsinler" diye konuştu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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