BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLADI (1)

26.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:10

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa taşınması

-Hastaneye getirilişi

-Kadının ambulansa konulması

-Detaylar

Kaynak: DHA