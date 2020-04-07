Beylikdüzü'nde askıda iyilik kampanyası Beylikdüzü Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla 'Dayanışma Askısı' kampanyasını başlattı.

Beylikdüzü Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla 'Dayanışma Askısı' kampanyasını başlattı. İlçe genelindeki 260 markette başlatılan kampanyayla ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bulunulabilecek.

Vatandaşları korona virüs (Covid-19) salgınından korumak için ilçe genelinde birçok farklı alanda çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de 'Dayanışma Askısı' kampanyasını başlattı. Yardımlaşmayı pekiştiren kampanyayla vatandaşlar, ilçe genelindeki 260 marketin çıkışına yerleştirilen 'Dayanışma Askısı'na ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak yardımında bulunabilecek. Yapılan yardımların belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı projeyle, hem ilçedeki birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhu pekişecek hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek.

"Bu dayanışma ruhunun korona virüsten daha hızlı yayılmasını ümit ediyorum"

Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimizi belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Şu an Beylikdüzü'ndeki zincir marketlerin tamamına bu 'Dayanışma Askılarını' yerleştiriyoruz. Burada hem dayanışmanın hem de komşuluğun ne demek olduğunu hissedeceğiz. Bu zor dönemlerde insanlar çok müşkül durumlarda kalabiliyorlar. Dolayısıyla biz komşularımızı düşünerek bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya ile de iyilikleri çoğaltalım istedik. Bu dayanışma ruhunun korona virüsten daha hızlı yayılmasını ümit ediyorum. Millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde birlik ve beraberliğimizde en üst seviyede tutulmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA