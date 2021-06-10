İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
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İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde çalıştığı tekstil atölyesinde, dengesini kaybedip 2'nci kattaki asansör boşluğundan zemin kata düşen işçi ağır yaralandı.

Beylikdüzü'nde çalıştığı tekstil atölyesinde, dengesini kaybedip 2'nci kattaki asansör boşluğundan zemin kata düşen işçi ağır yaralandı.

Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında atölyenin 2'nci katında çalışan Ümit Sezginoğlu, asansör kapısının yanındayken dengesini kaybedip zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan işçiyi kısa sürede kurtarıp sağlık çalışanlarına teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sezginoğlu, hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Haberler
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