Beylikdüzü'nde araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Beylikdüzü'nde bir aracın kilit mekanizmasını devre dışı bırakarak, hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü'nde bir aracın kilit mekanizmasını devre dışı bırakarak, hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım'da, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde R.P. adlı kişiye ait otomobilden çanta, dizüstü bilgisayar, harici bellek, 66 bin lira değerinde çek ve birtakım evraklarının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, bir şahsın aracın kilit mekanizmasını devre dışı bırakan cihaz kullanarak otomobilde bulunan malzemeleri çaldığını tespit etti.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.D'yi Avcılar'daki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Öte yandan araçtaki hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer