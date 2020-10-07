Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı
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Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı

07.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:21
Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı

BEYLİKDÜZÜ'nde, araç sahipleri yarın yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, araç sahipleri yarın yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.

Perşembe ve Cuma günleri için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı.

Beylikdüzü'nde araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı. Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.

"BÖYLE BİR YÖNTEME BAŞVURDUK"Araçlarını korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını söyleyen otomobil sahibi Gariphan Güneri, "Dolu yağacağı yönünde duyum aldık. Biz de böyle bir önlem aldık. 2 yıl önce burada araçlar dolu yüzünden çok zarar gördü. O yüzden böyle bir yönteme başvurduk. Yeterli gelir. Daha da halılarımız var bodrumda. Getirip kapatacağız. Böyle bir çadır getirdi arkadaş, halı var. Almaya da devam edeceğiz" dedi.

"HAKKIMIZ DA HAYIRLISI OLSUN"Aracı için önlem alan diğer bir araç sahibi Alperen Karakaş ise, "Ufak da olsa işimizi garantiye alalım. Ne olur ne olmaz. Ufak da olsa bir önlem alalım. Adet yerini bulsun derler ya öyle bir ufak bir şey yaptık. Hakkımız da hayırlısı olsun. Biz denedik. Olsa da olmasa da kar. En azından yaptık. Yapmak, yapmamaktan iyidir derler" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı
Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı
Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı
Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı
Beylikdüzü'nde araç sahipleri doluya karşı önlem aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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