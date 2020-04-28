Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.07'de Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve 112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

İSKİ'den açıklama

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada ise Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bölgenin içme suyu iletim hattının yenileme çalışmaları sırasında doğal gaz hattında sızıntı ve ardından kısa süreli bir yangının meydana geldiği anlatıldı.

Yangına İGDAŞ ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Bölgede zarar oluşan biri boş olmak üzere 3 işyeri ve 8 dairenin mağduriyeti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır."

Kaynak: AA