Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın
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Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın
28.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:23

Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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