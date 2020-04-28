Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın
Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
28.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:08
Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.
Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA