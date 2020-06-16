Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Ersan SAN / BEYLİKDÜZÜ'nde 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Ersan SAN/ BEYLİKDÜZÜ'nde 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında çatı katında hasar oluşurken, ev sahibi olduğu belirtilen bir kadın dumandan etkilendi.

Karacaoğlan Caddesi, Güldalı sokakta bulunan 6 katlı binanın çatı katında saat 10.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında ev sahibi olduğu öğrenilen bir kadın dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu

Kaynak: DHA