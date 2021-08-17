Beylikdüzü'nde 6 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde 6 ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde 6 ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde 6 Nisan-15 Temmuz arasında gerçekleşen 6 ayrı hırsızlık konusuyla ilgili çalışma yürüten ekipler, apartmanlara ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarına, iki şüphelinin bir apartmanın bahçe duvarından atladıkları, bina girişinde gözlem yaptıkları ve hırsızlık yaptıktan sonra koşarak uzaklaştıkları anlar yansıdı.

Girdikleri evlerden 15 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edilen iki zanlıdan birinin A.A. (23) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu