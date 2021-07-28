Beylikdüzü'nde 6 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye belediye ekiplerince ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde 6 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye belediye ekiplerince ulaştırıldı

Beylikdüzü'nde 6 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye belediye ekiplerince ulaştırıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Beylikdüzü Belediyesi bu yılki Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Bağışlanan 32 ton kurban eti, sosyal incelemeler sonucu tespit edilen 6 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye belediye ekiplerince ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü. Belediye ekipleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeler sonucu tespit edilen 6 bin 500 aileye et yardımı ulaştırmak için yola çıktı. Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etlerin dağıtımı, vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşması için soğutuculu araçlar ve uzman ekiplerle birlikte gerçekleştirildi. Beylikdüzü'nün hayırsever vatandaşları ve Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen et dağıtımında, toplam 32 ton kurban eti paketlenmiş bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek tek tek ulaştırıldı.

"Dayanışmayı güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Sürecin büyük bir özenle yürütüldüğünü vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Soframızı, ekmeğimizi, aşımızı paylaştığımız mübarek Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bu bayram bağışlarıyla Beylikdüzü'nde yardımlaşma ruhunu yaşatan tüm vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayelerinde 6 bin 500 ailemizin sofrasına toplam 32 ton et ulaştırdık. Sağ olun, var olun. Kurban satış ve kesim alanımızın temizliğinden tutun da, kurban etini taşıdığımız soğutucu araçlara kadar baştan sona her adımda titiz ve özenli bir şekilde hareket ettik. Beylikdüzü'nde dayanışmayı güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm komşularımın geçmiş bayramını bir kez daha kutluyor, aileleriyle sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Reynmen Prens Harry İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Diego Metin Oktay Alper Yılmaz Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beylikdüzü'nde 6 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye belediye ekiplerince ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.07.2021 09:40:28. #1.13#

title