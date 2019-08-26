26.08.2019 12:31

Beylikdüzü'nde 50 metre sürüklenen araç apartmanın bahçesine uçtu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yokuş aşağıya inerken virajda hızını alamayan araç sürücüsü 50 metrelik yeşil alandan 3 katlı binanın bahçesine uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, evinin bahçesinde araç gören bina sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi Kızılırmak sokakta yaşandı. Adının Ziya Bekçiler olduğu öğrenilen 34 LZ 8155 plakalı araç sürücüsü iddiaya göre, Kocatepe caddesinden seyir halinde olan sürücü yokuş aşağıya inerken virajda hızını alamadı. Otların bulunduğu alana dalan Bekçiler, aracıyla 50 metre sürüklendikten sonra 3 katlı apartmanın bahçesine uçtu. Apartmanın 1'inci kat balkonuna da çarpan Bekçiler'in yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Bekçiler hastaneye kaldırıldı. Evinin bahçesinde hurda yığınına dönen aracı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

"Her sabah burada olurdum, bu sabah yoktum"

Aparmanda oturan Aziz Altun isimli vatandaş her gün aynı bahçede oturduğunu bugün işi çıktığı için dışarda oturduğunu ifade ederek, " Beylikdüzü'ne gidecektim bir ses duydum. Çocukların balkondan bir şey attıklarını sandım. Önemsemedim gittim. Daha sonra kızım aradı durum anlattı. Geldim arabayı bu halde gördüm. Her sabah burada olurdum. Bu sabah burada yoktum. Yaralanın durumu iyiydi"dedi.

Kaynak: İHA