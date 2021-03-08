Beylikdüzü'nde 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
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Beylikdüzü'nde 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

08.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:48
Beylikdüzü'nde 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

BEYLİKDÜZÜ'nde 4 farklı evden nakit para, altın, saat ve cep telefonu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde 4 farklı evden nakit para, altın, saat ve cep telefonu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde 4 farklı evden toplam 5 adet cep telefonu, 5 bin 400 lira nakit para, 3 adet çeyrek altın ve 2 adet kol saati çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan adreslerde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin N.K ile İ.B oluğunu tespit etti. 6 Mart Cumartesi günü Kavaklı'da polis ekipleri şüphelilerden N.K'yi yaşadığı adreste yakalayarak, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Çevredeki diğer kameralarının incelenmesi üzerine İ.B.'nin Esenyurt'a gittiği belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polisler, İ.B.'yi Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, cezaevine sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAYaşanan hırsızlık anları ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere hırsızların camları zorladıkları ve hırsızlık sonrası apartmandan çıktıkları anlar yansıdı.

- İstanbul
Beylikdüzü'nde 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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