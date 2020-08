Beylikdüzü'nde 3 bin 241 ihtiyaç sahibi aileye kurban yardımı Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Bağışlanan 14 bin 585 kilogram kurban eti bayramın ikinci günü Beylikdüzü Belediyesi ekiplerince 3 bin 241 ihtiyaç sahibi ailenin evine tek tek ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı yardımlarını ulaştırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme ile tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı sağlandı. Beylikdüzü'nün hayırsever vatandaşları ve Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla bayramın ikinci günü gerçekleştirilen et dağıtımında toplamda 14 bin 585 kilogram kurban eti paketlenmiş bir şekilde 3 bin 241 ihtiyaç sahibi aileye tüm hijyen kuralları gözetilerek tek tek ulaştırıldı.

"Birlikte olacağımız nice güzel bayramlara"

İhtiyaç sahibi vatandaşların mahremiyeti ön planda tutularak bağışların belediye personeli tarafından tek tek evlere ulaştırıldığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde Kurban Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla geçirdik. Sevgi, neşe, coşku ve paylaşmakla geçen her gün bizim için bayram tadında. Sağlık ve mutlulukla bir arada olacağımız daha nice güzel bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA