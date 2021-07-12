Beylikdüzü'nde 26 kişinin telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Beylikdüzü'nde 26 kişinin telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Beylikdüzü'nde 26 kişinin telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde yankesicilik yaparak 3'ü yabancı uyruklu 26 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde yankesicilik yaparak 3'ü yabancı uyruklu 26 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nde 8 Ocak ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 26 ayrı yankesicilik konusuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Bağcılar'daki evinde gözaltına alınan A.T. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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