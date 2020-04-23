Beylikdüzü'nde 23 Nisan coşkusu
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Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, 23 Nisan, Güncel, Haber

Beylikdüzü'nde 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın katılımıyla 23 Nisan Bandosu eşliğindeki mobil kortej yürüyüşü ile başladı.

23.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:51
Beylikdüzü'nde 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın katılımıyla 23 Nisan Bandosu eşliğindeki mobil kortej yürüyüşü ile başladı. Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl kutlamalara evlerinden katılan ve camlarını Türk bayraklarıyla süsleyen Beylikdüzü sakinleri korteje alkışlarla destek verdi.

TBMM'nin 100. yaşı ve Gazi Mustafa Kemal'in çocuklara duyduğu güven ve sevginin nişanesi olarak tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlanmaya başlandı. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokak ve meydanlarda kutlamalar yapılmazken alınan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de kortej yürüyüşü bir gün önce gerçekleşti. Mobil bando ekibinin gün boyunca devam eden mahalle bazlı müzik şöleninin ardından saat 19.00'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın katılımıyla Bizimkent Kavşağı'ndan başlayan mobil kortej yürüyüşü, 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi önünde son buldu.

12 kilometrelik bir güzergahta, bir buçuk saat süren mobil kortejde, marşlar ve şarkılar eşliğinde ilçede bayram coşkusu yaşandı. Türk bayraklarıyla balkonlara ve pencerelere koşan çocukların ve vatandaşların, ellerindeki bayrakları sallayarak ve alkışlayarak eşlik ettiği kortejde 100.yıla yakışan tablolar ortaya çıktı. Aynı zamanda Beylikdüzü'nün çocuklarının yaptığı resimler parkları donatırken çocukların fotoğraflarından oluşan Atatürk mozaği de Beylikdüzü'nün dört bir yanını süsledi. İki günlük etkinlik takviminin startı kortej yürüyüşü ile verilirken 23 Nisan etkinliklerle dopdolu devam edecek.

Mobil korteje, eşi Zehra Çalık ile birlikte katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kortejimize, camlardan alkışlarla eşlik ediyor bütün yurttaşlarımız. 100.yıl, bizim için çok özel. Meclisimizin açılışının 100.yılı. Daha nice yüz yıllara diliyorum. Tabii ki bu salgın ortamında evlerden dışarı çıkmıyoruz. Sokakları, alanları doldurmuyoruz ama dünyada eşi, benzeri olmayan tek çocuk bayramını kutluyoruz. Çok özel bir an. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza, dünya çocuklarına emanet ettiği bir bayram. Tabii bizim için çok kıymetli anlar, bunlar. Onun için 23 Nisan'ı Beylikdüzü'nde en büyük coşkuyla kutlamak istedik. Kortejimizle vatandaşımızla selamlaşıyoruz. Bütün Beylikdüzü'ne buradan selam olsun" diyerek tüm çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kortejde 'Evde Kal' çağrısı yinelendi

Mobil kortej sırasında, ilçe halkına zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayıp evde kalmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında mutlaka maske takmaları yönünde anonslar da yapılarak Türkiye'nin salgın sürecinden çıkabilmesi için vatandaşların evde kalmaya devam etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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