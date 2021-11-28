Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberlerine göre BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir içecek deposuna giren şüpheliler değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecek çaldı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir içecek deposuna giren şüpheliler değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecek çaldı. Yaşanan hırsızlık anları deponun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir içecek deposunda meydana geldi. Depoya gelen 5 şüpheli, kullandıkları araçla deponun kepengini kırarak içeri girdi. Şüpheliler değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecekleri araçlarına yükledi. Daha sonra deponun başka bir odasına giren hırsızlar, burada iş yeri sahibinin ruhsatlı tabancasını ve bilgisayar kasasını çaldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca depoda kalan şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE 200 BİN LİRALIK İÇKİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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