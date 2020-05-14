Beylikdüzü'nde 20 bin dönümlük organik tarım alanı oluşturuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beylikdüzü'nde 20 bin dönümlük organik tarım alanı oluşturuldu

Beylikdüzü belediyesi, daha önce kurulan Beylikdüzü gıda bankasına, destek sağlamak için ilçede 20 bin dönümlük bir organik tarım alanı oluşturdu.

Beylikdüzü'nde 20 bin dönümlük organik tarım alanı oluşturuldu
14.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:02

Beylikdüzü belediyesi, daha önce kurulan Beylikdüzü gıda bankasına, destek sağlamak için ilçede 20 bin dönümlük bir organik tarım alanı oluşturdu. Yaz ve kış mevsimlerinde 20 çeşit ürün ekilmesi ön görülen alandan toplananlar, ihtiyaç sahibine dağıtılacak.

Beylikdüzü Gıda Bankası tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yapılan gıda ve sıcak yemek yardımları, Dayanışma Askısı'nın ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. Hazırlıkları tamamlanan ve 14 Mayıs tarihinde fidelerin dikimi ile hayata geçen projeyle, salgının tarımsal üretime olumsuz etkileri ve yaşanan olağanüstü süreç neticesinde ortaya çıkabilecek gıda sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Doğal sebze ve meyve yetiştirilecek

İsmini Beylikdüzülü vatandaşların verdiği "Yaşam Bahçesi" projesi Yaşam Vadisi 3. Etaba teğet, 20 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Yaşam Bahçesi'nde yaz ve kış mevsimlerinde 15-20 çeşit ürün ekilmesi ön görülüyor. Üretim boyunca herhangi bir kimyasal kullanılmayan alanda doğal tarım ilkelerini uygulayarak doğal ilaç ve gübrelerle yerel tohumdan üretilen fideler kullanılarak doğal sebze meyve yetiştirilecek. Hasat zamanında ise, ekilen ürünler toplanarak Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na teslim edilecek.

Yaşam Bahçesi'nde kendisi de fide ekimi yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Biz aslında istedik ki Beylikdüzü üretsin üretmeye devam etsin. Kent farklılığını ortay koysun. İstanbul'a nefes olmaya devam etsin. Bu fikir ile aslında ortaya çıktı. Kent bostanı fikrini ortaya attığımızda, aslında burada 20 dönümlük bir kent bahçesi var. Bunun isminin iletişimini de yine Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız ile birlikte yürüttük "Yaşam Bahçesi" ismi de Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız tarafından verildi. Şuan burada domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz için her türlü ata tohumu burada üreteceğiz. Bizim hobi bahçemiz ve gıda bankamız vasıtasıyla da burada üretilen mahsulleri kentte ihtiyaç duyan ailelere ulaştırmak gibi bir hedefimiz ve niyetimiz var. Kentteki bu üretim projesinin aslında kentlerin geleceğini şekillendireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yarınlarda oluşacak bir olumsuzlukta gıda tedariğinde yaşanacak olumsuzlukta bu kent kendi kaynakları maksimum düzeyde kullanacak. Diğer mahallelerimizde de oluşturulan kent bahçelerinde katma değeri yüksek ürünler de ekmeyi hedefliyoruz. Beylikdüzü'nün her potansiyel alanına ekip biçmeyi düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Sezen Aksu Jennifer Lopez Yasemin Özilhan
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın Adana İstifa
Şu an buradasınız: Beylikdüzü'nde 20 bin dönümlük organik tarım alanı oluşturuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 15:33:24. #1.15#
title