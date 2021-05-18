Beylikdüzü'nde 19 Mayıs çoskuyla kutlanacak!
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Beylikdüzü'nde 19 Mayıs çoskuyla kutlanacak!

Beylikdüzü'nde 19 Mayıs çoskuyla kutlanacak!
Bültenler - Haberler | Güncel

Özgürlüğe atılan ilk adım, gençlere bırakılan ebedi emanet 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Beylikdüzü'nde gurur ve coşkuyla kutlanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak etkinlikler, Beylikdüzü protokolünün katılımıyla gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başlayacak. Dopdolu geçecek günün devamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık birbirinden renkli etkinliklerde Beylikdüzü'nün gençleriyle bir araya gelecek.

Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleşecek etkinlikler, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Dopdolu geçecek günün devamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gençlerle çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek. Program kapsamında saat 13.00'da Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi 2.etapta hayata geçirdiği Skatepark alanında 'Kaykay Şenliği' renkli görüntülere sahne olacak. Son olarak saatler 14.00'ı gösterdiğinde ise '19 Mayıs Gençlik Kupası Basketbol Turnuvası' Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "102 yıl önce, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki vatanımızın özgürlük meşalesini Samsun'da yaktı. Bugün, gençlerimizle kol kola, o meşalenin ışığında yürümeye devam ediyoruz. Bir arada, önümüzdeki tüm zorlukları aşabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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