BEYLİKDÜZÜ'NDE 16'NCI KATTAN DÜŞEN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
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BEYLİKDÜZÜ'NDE 16'NCI KATTAN DÜŞEN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

11.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:26
BEYLİKDÜZÜ'NDE 16'NCI KATTAN DÜŞEN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

BEYLİKDÜZÜ'nde, 16 katlı apartmanın son katından düşen 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk, hayatını kaybetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde, 16 katlı apartmanın son katından düşen 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ömer Güzel burada bulunan 16 katlı sitenin en üst katında oturuyordu. Güzel, saat 18.00 sıralarında kaldığı evin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 11 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Güzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, çocuğun bilgisayar oyunları ile çok fazla vakit geçirdiği iddia edildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------Çocuğun düştüğü apartman-Çocuğun getirildiği hastanenin bahçesi-Çocuğun düştüğü yer-Hastane önünde bekleyen yakınlar-Ömer Güzel'in fotoğrafı

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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