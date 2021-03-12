Beylikdüzü'nde 16. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde apartmanın 16. katından düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Ömer Güzel, henüz belirlenemeyen nedenle 16 katlı binanın en üst katındaki pencereden düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Güzel, hastaneye kaldırıldı.

Güzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok