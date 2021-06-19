BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ sahilinde oyun oynarken kuyuya düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

BEYLİKDÜZÜ sahilinde oyun oynarken kuyuya düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi sahilinde oyun oynayan Osman Efe Öztürk ve Menderes Seçkin, 13 metrelik su kuyusunun içine düştü. Çocukların çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışmalara başladı. Halatla kuyunun içine giren bir itfaiye eri, iki çocuğu ipe bağlayarak kuyudan çıkardı. Hafif şekilde yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kuyunun çevresi olay yeri şeritleri ile kapatıldı. Çocukların kurtarılma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'GÜM DİYE BİR SES GELDİ

Olayı gören bir vatandaş 'Burada oturuyorduk. Bizim çocuklarda, baktı bu kuyuya. Onları uyardık geri geldiler. Arkam dönüktü. Güm diye bir ses geldi. 2 tane çocuk üzerine çıkmış, düşmüş. Zaten itfaiye ve ambulans çağırdık. Üzeri plastik herhalde, çocuklar çıkınca kırıldı. Çocukları çıkarken gördüm. 2 arkadaşmış ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 13 METRELİK KUYUYA DÜŞEN 2 ÇOCUK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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