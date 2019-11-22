Beylikdüzü'nde 13. kattan intihar

22.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:18

BEYLİKDÜZÜ'nde 13. kattaki dairesinin penceresinden atlayan kişi hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Barış Mahallesi, Yeşil Sokak Üzerinde bulunan 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 13. katında yaşayan Suphi Orak yaklaşık 5 ay önce kanser tedavisi gören eşi Ulviye Orak'ı kaybetti. Eşinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Orak'ın emlak işleri ile uğraştığı öğrenildi.

KİTAP YAZIYORDU

Komşularından edinilen bilgiye göre kızının da şehir dışında yaşadığı Orak'ın eşinin ölümünün ardından psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Suphi Orak eşiyle ilgili bir kitap kaleme alıyordu. İddiaya göre yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyleyen Orak, evinin penceresine çıktı ve bir süre sonra kendisini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 13. kattan beton zemine düşen adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelmelerin ardından Orak'ın cenazesi Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı anlatan komşuları, "Emekliydi, yakın zamanda eşini kaybetmişti. Kızı da Amerika 'da diye biliyoruz. Kimsesi yoktu" diye konuştu.

Kaynak: DHA