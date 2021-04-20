BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Ali ÇAĞLAR TINBEK İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde 10 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli çaldığı malzemelerle evinde yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Ali ÇAĞLAR TINBEK İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde 10 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli çaldığı malzemelerle evinde yakalandı. Şüpheli mahkemece serbest bırakılırken, 2 şüphelinin çaldıkları malzemelerle binadan ayrılmaları ve sokakta yürümeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Beylikdüzü'nde polis ekipleri, 8 Ocak ve 7 Nisan tarihleri arasında 10 farklı adresten hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, adreslerde bulunan güvenlik kameralarını kapsamlı incelemeye aldı. İncelenen görüntülerde hırsızlık şüphelisinin İ.C.(29) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis, 10 Nisan günü İ.C.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet hilti, 1 adet hilti motoru, 1 adet matkap motoru ve 1 adet su motoru vanası ele geçirildi. Şüpheli İ.C. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, 10 farklı adresten hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere şüphelilerin binadan ellerinde inşaat malzemesiyle çıkmaları, bir başka adresten çaldıkları malzemelerle sokakta yürümeleri ile yine başka binanın önünden geçerken ellerinde bulunan çuval ve valizi çekerek götürmeleri yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 10 AYRI ADRESTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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