Beylikdüzü'nde 1 kişi otomobilde ölü bulundu
Haberler » Güncel » Beylikdüzü'nde 1 kişi otomobilde ölü bulundu - Haber

Beylikdüzü'nde 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

18.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:53
Beylikdüzü'nde 1 kişi otomobilde ölü bulundu

'nde otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri geldi.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Pekmez Caddesi'nde park halindeki 34 EN 9076 plakalı otomobildeki kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri Hikmet İ'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından, Hikmet İ'nin cesedi morga götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beylikdüzü'nde 1 kişi otomobilde ölü bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler