Beylikdüzü'nde 1 kişi otomobilde ölü bulundu
Beylikdüzü'nde otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Beylikdüzü'nde otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde park halindeki 34 EN 9076 plakalı otomobildeki kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri Hikmet İ'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından, Hikmet İ'nin cesedi morga götürüldü.