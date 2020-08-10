Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri "Taze Bir Nefes" konseriyle başladı Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, "Taze Bir Nefes" isimli konserle başladı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, "Taze Bir Nefes" isimli konserle başladı. Brass quintet biçimine bir solist ekleyen Türkiye'deki ilk grup olma özelliği taşıyan Brassolist kendi düzenlemelerinden oluşan repertuvarları ile İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nin altıncısı Yaşam Vadisi'nde düzenlenen konser etkinliği ile başladı. Açılış saat 21.00'de, Brassolist grubunun Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde verdiği 'Taze Bir Nefes' isimli konser ile yapıldı. Konsere çok sayıda müziksever katıldı. Konserde pandemi tedbirleri kapsamında alana girişler kontrollü yapılırken tüm katılımcılar maske ile konser alanına alındı. Bunun yanı sıra dezenfektan noktalarının bulunduğu konser alanında oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturuldu.

Brassolist grubu seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı

2015 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçıları tarafından kurulan Brassolist, jazz standartlarından türkülere uzanan renkli repertuvarını bir solist eşliğinde dinleyiciye sundu. Brass quintet biçimine bir solist ekleyen Türkiye'deki ilk grup olma özelliği taşıyan grup, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nin koltuklarını dolduran seyircilerin büyük beğenisini topladı. Konser sırasında yer yer seyirciler de Brassolist grubunun çaldığı eserlere alkışları ile eşlik etti.

Konsere eşi Zehra Çalık ile birlikte katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti ve bütün sanatçılara çiçek ve plaket hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA