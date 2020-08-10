Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri "Taze Bir Nefes" konseriyle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri "Taze Bir Nefes" konseriyle başladı

Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, "Taze Bir Nefes" isimli konserle başladı.

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri
10.08.2020 23:26 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:33

Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, "Taze Bir Nefes" isimli konserle başladı. Brass quintet biçimine bir solist ekleyen Türkiye'deki ilk grup olma özelliği taşıyan Brassolist kendi düzenlemelerinden oluşan repertuvarları ile İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nin altıncısı Yaşam Vadisi'nde düzenlenen konser etkinliği ile başladı. Açılış saat 21.00'de, Brassolist grubunun Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde verdiği 'Taze Bir Nefes' isimli konser ile yapıldı. Konsere çok sayıda müziksever katıldı. Konserde pandemi tedbirleri kapsamında alana girişler kontrollü yapılırken tüm katılımcılar maske ile konser alanına alındı. Bunun yanı sıra dezenfektan noktalarının bulunduğu konser alanında oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturuldu.

Brassolist grubu seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı

2015 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçıları tarafından kurulan Brassolist, jazz standartlarından türkülere uzanan renkli repertuvarını bir solist eşliğinde dinleyiciye sundu. Brass quintet biçimine bir solist ekleyen Türkiye'deki ilk grup olma özelliği taşıyan grup, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nin koltuklarını dolduran seyircilerin büyük beğenisini topladı. Konser sırasında yer yer seyirciler de Brassolist grubunun çaldığı eserlere alkışları ile eşlik etti.

Konsere eşi Zehra Çalık ile birlikte katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti ve bütün sanatçılara çiçek ve plaket hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Güncel
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Politika
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu Spor
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi
Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Lale Karabıyık Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Hülya Avşar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Oruç Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri "Taze Bir Nefes" konseriyle başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 23:36:44. #1.15#
title