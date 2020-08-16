"Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" gala konseriyle sona erdi
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"Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" gala konseriyle sona erdi

"Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" gala konseriyle sona erdi Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın konseri ile sona erdi.

16.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:28

"Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" gala konseriyle sona erdi

İSTANBUL - Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın konseri ile sona erdi. Opera dünyasının en sevilen arya ve düetleri davetlilerden tam not aldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara adanan "Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" görkemli gala konseriyle sona erdi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi "6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi"nde düzenlenen konsere gelen vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında girişlerde dezenfektan verilerek, ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayan davetlilere de maske verildi.

Davetliler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu. Konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra, çok sayıda klasik müziksever katıldı. Konserde, Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası, klasik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Opera dünyasının en sevilen arya ve düetleri davetlilerden tam not aldı.

"Klasik müziğin insan tınısında çok özel bir yeri var"

Müziğin iyileştirici gücü olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu yılki konserimizi salgın döneminde tüm gücüyle çalışan sağlıkçılarımıza adadık. Dolayısıyla bir taraftan da normalleşme sürecini yaşıyoruz. Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak bize bu özel anları yaşatan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm uyarılara dikkat ettiler. Neşemizin yükseldiği bir etkinliği daha Beylikdüzü'nde yapmış olduk. Klasik müziğin insan tınısında çok özel bir yeri var. İliklerimize kadar bunu hissediyoruz. Belli kuralları koyduğumuzda buna uyan bir toplumuz. Beylikdüzü'nde sanat ve sporun dallarının üst düzeyde yapıldığı bir alandayız. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İlaç gibi geldi"

Klasik müzik konseri için Fatih'ten geldiğini söyleyen Halil Barbaros, "Bu tarz etkinlikler bizim için çok iyi oldu. Ben 65 yaş üzeri olduğum için ilaç gibi geldi. Fatih'ten geliyorum. Klasik müziği çok seviyorum" dedi.

"Açık hava etkinlikleri gerçekten çok iyi geliyor"

Açık hava etkinliklerinin çok iyi geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Açık havada bu tarz etkinlikler gerçekten çok iyi geliyor. Eskideki yazlık sinemalar gibi burada da gayet güzel organize olduk. İnsanlar birbirini rahatsız etmiyor. Halkımızın daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Klasik müziği çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

'Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri' gala konseriyle sona erdi

Kaynak: İHA

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