Beylikdüzü Klasik Günleri Zülfü Livaneli ile Final Yaptı

Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 3'sünü Yaşam Vadisi'nde organize ettiği Beylikdüzü Klasik Günleri, gala konseriyle sona erdi. Anadolu topraklarında yaşanan hikayelerin anlatıldığı ve her yöreden türkülerin söylendiği Bin Efsanedir Anadolu Konseri'ni dinlemeye Zülfü Livaneli de geldi.



Beylikdüzü Klasik Günleri Final yaptı. 3 Temmuz'da start veren Klasik Müzik fırtınası, Bin Efsanedir Anadolu Senfonik Türküleri Gala Konseri ile sona erdi. Yaşam Vadisi Sahnesi'nde hayat bulan türkülerin klasik yorumları usta sanatçılar tarafından icra edildi. Konserde Bahçeşehir Üniversitesi Orkestrası, müthiş bir harmoni yakaladı. Konserin solistleri Esra Çetiner Tural, Barış Yanç, Engin Suna, Seçil Eyilikeder ve Şefi Cem'i Can Deliorman'dı. Türkiye Potpurisi ile başlayan konser; İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu, Marmara, Güney Doğu, Akdeniz ve Karadeniz yörelerinin sevilen türküleri ile devam etti. Gece boyunca efsaneleşen Anadolu hikayelerinden kesitler anlatan Bora Balar ise müzikseverleri, geçmişe yolculuğa çıkardı. Folklorik Dans grubu ise türkülere yöresel dansları ile eşlik etti.



"Gönül Telimiz Titredi"



Beylikdüzü'nün öncesinde birçok önemli etkinliğinde yerini alan sanatçı Zülfü Livaneli, final gecesinde de ilçe halkını yalnız bırakmadı. Konserin sürpriz konuğu olan Livaneli, program sonunda sahneye çıktı. Orkestranın ricası üzerine "Ey Özgürlük" adlı eseri coşku içerisinde seslendiren Livaneli, yaptığı konuşmada Yaşam Vadisi'ni çok beğendiğini ifade ederek, "Burası Beylikdüzü'nün ortasında bir Central Park olmuş. Bir senfoni orkestrası olmuş. Bütün bu Beylikdüzü orkestrasını yöneten Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bu gece Türkiye'nin dört bir bucağından türküler dinledik. Her biri ile heyecanlandık, gönül telimiz titredi. Bu ülkede bizi birleştiren temel duygular var. Ayrı gayrı bizde olmaz. Türkülerimiz nasıl kardeş ise biz de öyle kardeşiz. Büyük şairimiz Bedri Rahmi Eyüpoğlu bir şiirinde 'Nerede bir halk şiiri duysam şairliğimden utanırım' der. Gerçekten de bu kadar büyük sözler, besteler; bu muhteşem icracılarla harika bir gece yaşattı bize" dedi.



Sanatçılara çiçek ve plaket takdim edildi



İstanbul'un sanat damarlarını açtıklarını her fırsatta dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zülfü Livaneli'yi çok seviyoruz. İçinde müzik ve sanat kurslarının olduğu Livaneli Özgürlük Parkı'nı da yakında hizmete açacağız."dedi. Yaptığı konuşmada ayrıca herkesi adalet duygusu için Maltepe'de buluşmaya davet eden İmamoğlu, sanatçılara yürekten teşekkür etti, Barış ve Sevgi ile Caz Günleri'nin yaklaştığını da heyecan içinde duyurdu. Gece sonunda İmamoğlu, sanatçılara Livaneli ile birlikte çiçek ve plaket takdim etti. - İSTANBUL