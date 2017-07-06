Beylikdüzü Klasik Çocukları Büyüledi

Yaşam Vadisi'nde buluşan çocuklar, "Sihirli Saklambaç" müzikli gösterisinde Mozart'ın en bilindik eserlerini ustalardan dinledi. Mozart'ın hayatının sahnelendiği müzikli gösteri ile değişik bir deneyim yaşayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

İstanbul'un sanat damarlarını açan "Beylikdüzü Klasik Günleri" Yaşam Vadisi'nde her yaştan misafiri ağırlıyor. Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 3.'sünü düzenlediği "Klasik Günleri"nde bu kez çocuklar için "Sihirli Saklambaç" müzikli gösterisi düzenlendi. Çocukların yanı sıra büyüklerinde yoğun katılım gösterdiği gösteride Mozart'ın hayatı usta sanatçılar sahneledi.

YAŞAM VADİSİ MOZART'IN HAYATINA SAHNE OLDU

Mozart'ın ünlü bestelerinin seslendirildiği "Sihirli Saklambaç"ta usta opera sanatçıları sahne aldı. Figaro'nun Düğünü, Saraydan Kız Kaçırma, Sihirli Flüt Operası ve daha birçok eseri seslendiren sanatçıları herkes büyük bir dikkatle izledi. Figen Ayhan Karakelle'nin yazdığı ve Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı "Sihirli Saklambaç" müzikli gösterisinde, Piyanist Duygu İnandık, Soprano Aslı Kıyıcı, Barış Yanç, Çağdaş Koçak ve Mithat Karakelle sahne aldı. Müzikleri ve oyuncukları ile çocukları büyüleyen sanatçılara oyunun sonunda plaket takdim edildi.