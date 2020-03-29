Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı - Haber
Beylikdüzü Belediyesi, Devlet Hastanesi, Beylikdüzü, Kavaklı, Yerel

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı Sağlık çalışanları Beylikdüzüspor tesislerinde ağırlanıyor Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı.

29.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:07
Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Sağlık çalışanları Beylikdüzüspor tesislerinde ağırlanıyor

Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Virüs karşısında ilçedeki tedbirleri artıran belediye ekipleri 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtırken, lokasyonu yoğun olan binaların güvenliği ve hijyeni için de ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personelleri Kavaklı Hasan Doğan Stadı Beylikdüzüspor tesislerinde konaklama imkanı buldu. Sağlık çalışanları, yiyecekten temizliğe her türlü temel ihtiyaçlarının karşılandığı tesislerden memnun olduklarını dile getirdi. Ayrıca sağlık çalışanlarının odaları her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve kıyafetleri yıkanıyor.

Ayrıca sağlık çalışanlarını ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık onlarla sohbet ederek yakından ilgilendi. Öte yandan ilçe genelinde de salgına karşı aldığı tedbirleri artıran belediye ekipleri, tüm apartmanlarının girişine toplamda 5 bin dezenfektan paspaslar dağıttı. Apartman girişlerine konulan bu paspaslar solüsyon ve çamaşır suyundan oluşan karışımından oluşuyor. Ayrıca ekipler lokasyonu yoğun olan kamu binalarında maksimum güvenliği ve hijyeni için ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı onaylı ve dezenfeksiyon işlemi üzerine tasarlanmış kabinlerde kullanılan malzeme ise kişilerin solunum yollarında problem oluşturmayacak damlacık büyüklüğünde püskürtme yapısına sahip.

"30 sağlıkçımıza burada konaklama imkanı sunuyoruz"

Yapılan tüm çalışmaların ucunun sağlık çalışanları yararına olacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzüspor'un tesislerini sağlıkçılarımıza açtık. Yaklaşık 30 sağlıkçımıza burada konaklama imkanı sunuyoruz. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi'ne ait 11 dairemiz var. O daireleri de hızlıca sağlıkçılarımızın kalacağı hale getireceğiz. Biz dezenfektan paspas yaptık. Bunu yaklaşık Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dağıttık. İnsanlar evlerine girmeden önce ayak hijyenlerini bu vesile ile sağlıyorlar. Ayrıca bir de Türkiye'de bir ilk uygulamalardan biri de kabin uygulamasaydı. Kabin içerisine girdiğinizde üzerinize solüsyon sıkıyor ve üzerinizdeki mikrobu kırıyor. Kaymakamlık, belediye binası ve devlet hastanesinin önüne siparişimizi verdik. Bu saatten sonra bizim yapacağımız tüm işlerinin ucunun sağlık çalışanlarına yararına dokunacağını biliyoruz" dedi.

"Hasta olma ihtimalini bile bile bu işi yapıyoruz"

Tüm sonuçlarına rağmen işinin başında olduğunu söyleyen Beylikdüzü Devlet Hastanesi Göz Doktoru Erkan Bulut, "Olayların başladığı günden beri üstümüze düşen görev ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Servislerde her bir odalarda izole olarak insanlar yatıyor. Hasta olma ihtimalini bile bile bu işi yapıyoruz. Evinizde yaşlınız olabilir, küçük çocuğunuz olabilir ben de buna benzer bir nedenden dolayı şuan burada bulunuyorum. 2 küçük çocuğum var. Onlara hastalığı bulaştırmak istemiyorum" diye konuştu.

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haber
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Haber
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haber
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı Haber
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haber
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ezgi Mola Chloe Loughnan Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 15:29:53. #1.14#
title