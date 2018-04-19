Beylikdüzü, Kalp Sağlığı İçin Pedal Çevirdi

Beylikdüzü Belediyesi, özel bir hastane ve Kırlangıç Bisiklet Kulübü ile birlikte Dünya Kalp Sağlığı Haftası kapsamında bir araya geldi. Bisikletliler "Yaşama Pedal Çeviriyoruz" sloganı ile hastane önünden hareket ederek Yaşam Vadisi'ne kadar pedal çevirdi.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dünyada her yıl 17.1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kalp hastalıklarına karşı vatandaşı bilinçlendirmek adına Dünya Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Özel bir hastane ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte bisikletliler, "Yaşama Pedal Çeviriyoruz" sloganı ile bir araya geldi. Hastane önünden Yaşam Vadisi'ne kadar bisiklet süren katılımcılara Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

Vadide yeşil elma ve su ikramı ile karşılanan katılımcılar bir süre dinlendikten sonra sahneye çıkıp zumba yaptı. Enerji yüklü ekibi kalp sağlığı konusunda bilgilendiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Günde bir kamyon dolusu kan dolaştıran kalbimizi günde 10 bin adım yürüyerek koruyabiliriz. Böylece kan basıncımız düzenlenir, aşırı kilodan kurtuluruz ve kandaki kolesterol sağlıklı bir seviyeye gelir" dedi.

Özellikle bisiklete binmenin genel sağlık için çok önemli olduğunu belirten Ateşal, herkese bisiklete binmeyi önerdi ve "10-15 kilometre bisiklete binmek 5 kilometre yürümüş kadar enerji harcatır ve bu sağlıklı bir kalp ve sağlıklı bir vücut için yeterlidir" ifadelerini kaydetti. Bisikletliler Yaşam Vadisi'ni de turlayarak etkinliği sonlandırdı. - İSTANBUL