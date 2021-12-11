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Beylikdüzü E-5'te yaralanmalı kaza

Beylikdüzü E-5'te yaralanmalı kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde E-5'te seyir halinde olan bir motosiklet binek araca çarparak devrildi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde E-5'te seyir halinde olan bir motosiklet binek araca çarparak devrildi. Yaralı sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Kaza saat 13.00 sıralarında E-5 Bizimket Mevkii, Haramidere istikametinde meydana geldi. 34 ELL 973 plakalı motosiklet sürücüsü, 34 ME 9573 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle motosikleti devrilen sürücü yola fırladı. Yaralanan sürücüye çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yapmasının ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bölgede ise yoğun trafik yaşandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü E-5'te yaralanmalı kaza

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