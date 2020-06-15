Beylikdüzü E-5'te kaza yapan ticari minibüs yandı
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Beylikdüzü E-5'te kaza yapan ticari minibüs yandı

Beylikdüzü E-5'te kaza yapan ticari minibüs yandı Kaza sonrasında E-5'te trafik durma noktasına geldi E-5 Beylikdüzü mevkiinde iddiaya göre makas atarak hatalı şerit değiştiren motosiklet yüzünden ticari minibüs, cipe arkadan çarptı.

15.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:20

Beylikdüzü E-5'te kaza yapan ticari minibüs yandı

Kaza sonrasında E-5'te trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - E-5 Beylikdüzü mevkiinde iddiaya göre makas atarak hatalı şerit değiştiren motosiklet yüzünden ticari minibüs, cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken trafik durma noktasına geldi.

Kaza, E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisi Haramidere istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hatalı şerit değiştiren bir motosiklet nedeniyle 34 FC 4612 plakalı ticari minibüs 34 NS 5322 cipe arkadan çarptı. Kaza sonrası motosikletli kaçarken ticari minibüs yanmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye aracın yanan motor kısmını söndürdü. Yaşanan olay sonrası bölgede yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik havadan drone ile görüntülendi. Kafasını kaza sırasında cama vuran minibüs sürücüsüne ambulansta müdahale edildi. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Beylikdüzü E-5'te kaza yapan ticari minibüs yandı

Kaynak: İHA

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