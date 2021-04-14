Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
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Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 Beylikdüzü mevkii Haramidere istikametinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

E-5 Beylikdüzü mevkii Haramidere istikametinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde -5 Beylikdüzü mevkii Haramidere meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BER 286 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın 34 HS 2341 plakalı Renault marka hafif ticari araçla çarpışması sonucu iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardında hastaneye kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen 2 araç da çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Sabah saatlerinde oluşan kaza nedeniyle trafik ise durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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