Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı
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Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü E-5 Avcılar istikametinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı.

Beylikdüzü E-5 Avcılar istikametinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü E-5 Avcılar istikametinde yaşandı. Hafif ticari aracın motor bölümünde yanma meydana gelmesinin ardından aracın ön bölümü alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Furkan Tan - Erdal Can İçelli/ İHA)

Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı
Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı
Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı
Beylikdüzü E-5'te bir araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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