BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE KABİN MEMURUNUN TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI
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BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE KABİN MEMURUNUN TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI

TAYVAN uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

05.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:04
BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ'NDE KABİN MEMURUNUN TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKTI

uçuşundan sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kadın kabin memuru, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kabin memuru önceki gece saatlerinde, halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü 'ne başvurmuştu. Şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yapılan ve bir süre önce Tayvan uçuşu yaptığı öğrenilen kabin memuru,  daha sonra hastanenin izole müşahede odasına alınmıştı. Geceyi hastanede geçiren kadın, tahlillerinin temiz çıkmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

Görüntü Dökümü: ---------

-Hastanenden görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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