Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes tedbiri
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes tedbiri

BEYLİKDÜZÜ Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu.

04.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:07
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes tedbiri
BEYLİKDÜZÜ Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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