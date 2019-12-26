BEYLİKDÜZÜ'DEKİ EĞLENCE MEKANINDA YABANCI GRUBA FECİ DAYAK KAMERADA

26.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:35

Eğlence yerinin güvenlik görevlisi merdivende bekleyen kişinin yüzüne tekme attı.

Kaçmaya çalışan gruptakilerden yakalanan 2 kişi feci şekilde dövüldü.

Ersan SAN/ BEYLİKDÜZÜ'nde özel güvenlik görevlilerin yabancı grubu dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında 5 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi. Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı. Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü: --------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Güvenlik görevlisinin kapı önündeki kişinin yüzüne tekme atması-Görevlilerin grubu dışarıya çıkarması-Kavga anları

(AKTÜEL)-Kavganın olduğu yerin aktüel görüntüleri

Kaynak: DHA