Beylikdüzü'de kar yağışı... Lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Genel
Beylikdüzü'de kar yağışı... Lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı Beylikdüz'nde lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'de kar yağışı... Lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
İSTANBUL - Beylikdüz'nde lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, insanlar yürümekte zorluk çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.