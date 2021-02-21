BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İKİ ARACA ÇARPTI
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BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İKİ ARACA ÇARPTI

21.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:12
BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İKİ ARACA ÇARPTI

Beylikdüzü D-100 mevkiinde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu iddialara göre önündeki trafik yoğunluğunu geç farkedince önce iki araca daha sonra da metrobüs durağı üstgeçit ayağına çarptı.

Beylikdüzü D-100 mevkiinde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu iddialara göre önündeki trafik yoğunluğunu geç farkedince önce iki araca daha sonra da metrobüs durağı üstgeçit ayağına çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı. 

Kaza saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 mevkiinde meydana geldi. 34 PK 4004 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Beylikdüzü D-100 karayolunda Küçükçekmece istikametinde hızla ilerlerken önünde oluşan trafik yoğunluğunu geç fark edince direksiyonu yan yola çevirdi. Refüjü atlayarak yanyola geçen hafriyat kamyonu 34 SB 2701 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen kamyon Güzelyurt metrobüs durağı üst geçit ayağına çarparak durabildi. Kamyonun çarpmasıyla savrulan otomobil de park halindeki 34 LCT 484 plakalı minibüse vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir şeridin trafiğe kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu. Kaza yerine gelen çekici vasıtasıyla kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü---------------------Kazaya karışan araçlardan görüntü-Üst geçide çarpan kamyon-Trafik yoğunluğu-Çekici ile araçların kaldırılması

 


- İstanbul
BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İKİ ARACA ÇARPTI
BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İKİ ARACA ÇARPTI
BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA HAFRİYAT KAMYONU İKİ ARACA ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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