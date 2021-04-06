Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin "izinsiz belediye alanı işgali" gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin konunun yargı kararının uygulanmasından ibaret olduğunu belirtti.

EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
EURO 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin "izinsiz belediye alanı işgali" gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin konunun yargı kararının uygulanmasından ibaret olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beylikdüzü Yaşam Vadisi üzerinde hizmet veren "Balıkçı Kenan" isimli restoranın, Kenan Balcı mülkiyetinde bulunan 1637 ada 2 parsel ve Balcı'nın mülkiyetinde bulunmayan yeşil alan statüsündeki kamu alanında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu kullanım alanlarının yaklaşık yüzde 40'ının parsel dışında bulunan park ve yol olan kamu alanlarına tekabül ettiği aktarılan açıklamada, "İlgili kişiyle işgal ettiği alanları boşaltması yönünde yapılan görüşmeler bir sonuca ulaşmamıştır. Sadece 365 bin hemşerimiz için değil, İstanbul'umuz için kıymetli bir nefes alma noktası olan Yaşam Vadisi'nin hukuka aykırı şekilde kullanılmasına kamu yararı ilkesi gereği izin verilmesi mümkün olmadığı gibi konu, hukuki haklarımızı kullanarak çıkan yargı kararının uygulanmasından ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beylikdüzü Belediyesinden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 22:35:56. #1.15#
title