Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı

Beylikdüzü Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı

Toplantıda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık Seçimlerine değinen Başkan Çalık; "Seçim günü Beylikdüzü'nde bayram havasında geçti.

Beylikdüzü halkı "Bir oydan ne olur?" demedi; ilçemizde seçime katılım oranı yüzde 85'i buldu. Beylükdüzü artık İstanbul'un demokrasi mücadelesinin sembol merkezi haline gelmiş durumda. Ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler
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