Beylikdüzü Belediyesi şubat ayı meclisi gerçekleşti

03.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:00

Meclis toplantısını yöneten Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, Elazığ depremi için başlatılan yardım kampanyasına Beylikdüzülü vatandaşların çok büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Yardım kampanyamızın başında hedeflemiş olduğumuz noktaya 24 saati geçmeden ulaşmış olduk. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. Mumcu, aynı zamanda Şubat ayı içerisinde hayata geçirilecek önemli projelerin de müjdesini verdi.

Beylikdüzü Belediyesi, Şubat Ayı Meclisi'nin 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye 1.Başkanvekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıdaki konuşmasına, İdlip'te çıkan çatışma sonucu hayatını kaybeden askerlere baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başlayan Mumcu, Şubat ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere de değindi. Toplantıda ayrıca Elazığ depremine de değinen Başkan Mumcu, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin hemen ardından AFAD ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinasyonuyla birlikte harekete geçerek bölgeden gelen talepler doğrultusunda Beylikdüzü Belediyesi olarak, "Beylikdüzü Elazığ ve Malatya'nın Yanında" çağrısıyla bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyamıza vatandaşlarımız tarafından ciddi oranda bir ilgi gösterilmiş olup yardım kampanyamızın başında hedeflemiş olduğumuz noktaya 24 saati geçmeden ulaşmış olduk. Bu bağlamda vatandaşlarımızın yardımlarıyla oluşturulan yardım tırlarımızdan 4'ü bugün öğlenden sonra deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere yola çıkacak. Yardım kampanyamızın başlangıcından bugüne kadar emeklerini esirgemeyen başta Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yeni okul ve Yakuplu Ormanı müjdesi

Mecliste yaptığı konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi'nin Şubat ayı içerisinde hayata geçireceği projelere de değinen Mumcu; "Şubat ayı içerisinde Adnan Kahveci Mahallemizde 24 derslikli yeni okul binamızın temelini atmayı planlamaktayız. Şubat ayı sonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yakuplu Ormanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme projemizin uygulamasını hayata geçireceğiz. Böylece Yakuplu Mahallemize büyük bir yeşil alan ve park kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

2. Oturum 7 Şubat Cuma

Meclis grup sözcülerinin de gündem dışı söz alarak Şubat ayı içerisinde gerçekleşecek görüşlerini beyan ettiği oturumda, meclis gündem maddelerinden 1.madde meclisin bilgisine sunulurken 2 ve 4. Maddeler teklif karar olarak oylamaya sunuldu, 2.madde oy çokluğu, 4.madde oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste aynı zamanda 3.madde İmar ve Hukuk Komisyonlarına 5.madde ise İmar, Tarife ve Hukuk Komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi. Gündemin 6.maddesi Tarife Komisyonuna oy birliğiyle sevk edilirken 7.madde olan komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti grubunun sunduğu yazılı önerge Başkanlık makamına oy birliğiyle sevk edilirken Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunun 7 Şubat Cuma günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler