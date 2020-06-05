Beylikdüzü Belediyesi'nin çevre kahramanlarından özel klip
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Beylikdüzü Belediyesi'nin çevre kahramanlarından özel klip

Beylikdüzü Belediyesi'nin çevre kahramanlarından özel klip Temizlik işçileri enstrümanlarla 'Bir Başkadır Benim Memleketim' dedi Beylikdüzü Belediyesi 5 Haziran Çevre Günü'nü renkli bir klip ile kutladı.

05.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:04

Beylikdüzü Belediyesi'nin çevre kahramanlarından özel klip

Temizlik işçileri enstrümanlarla 'Bir Başkadır Benim Memleketim' dedi

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi 5 Haziran Çevre Günü'nü renkli bir klip ile kutladı. Belediyenin temizlik işçilerinin 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısına enstrümanlarla hayat verdiği klip izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Beylikdüzü Belediyesi videoyu sosyal medya hesaplarından, "Havası, suyu, taşı ve toprağıyla bu dünya bizim ve gelecek nesillerin. Pandemi sürecinde doğayı korumanın önemini çok daha iyi anladık. Belediyemizin çevre kahramanları, doğa için enstrümanlarını aldılar ellerine. Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun" mesajıyla paylaştı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin çevre kahramanlarından özel klip

Kaynak: İHA

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