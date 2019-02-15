Beylikdüzü Belediyesi'nin Afet Yönetimi Çalışmaları Beğeni Topladı

Kısa adı AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği çalıştayda, Beylikdüzü Belediyesi'nin afet yönetimi alanında çalışmaları, katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandı.

"Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı" Eskişehir'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen etkinliğe akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili uzmanlar katılım sağladı. Afet risklerinin özel gereksinimli bireyler özelinde sosyal, ekonomik, hukuki, psikolojik ve teknik olarak azaltılmasına yönelik bildirilerin gerçekleştirildiği çalıştayda, Beylikdüzü Belediyesi de bir sunum gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediyesi'nin Afet Bilgi Sistemi(ABİS), Beylikdüzü Hazır Mobil Uygulaması ile belediyenin özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Özel Gereksinimli Bireyler için ABİS'e Özel Modül Eklenecek

ABİS uygulaması aracılığıyla Beylikdüzü'nde yer alan, afet konusunda öncelikli tüm kurum ve kuruluş bilgilerine vatandaşların erişimini kolaylaştıran; Türkiye'de ilk kez, Afet Bilgi Sistemi(ABİS)'nde ilçede yaşayan tüm vatandaşların ikamet ettikleri ya da çalıştıkları binalara özel "Toplanma Alanları" oluşturan Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, çalıştayda yaptıkları sunumda, ABİS ve Beylikdüzü Hazır Mobil Uygulaması'na, özel gereksinimli bireylerin kullanabileceği özel bir modül ekleyecekleri müjdesini verdi. Özel gereksinimli bireylere yönelik afet risklerini azaltmak amacıyla yapılacak proje kapsamında, özel gereksinim sahibi bireylerin öncelikle gereksinim türlerine göre (zihinsel, fiziksel, işitme, görme, süreğen, ortopedik, yaşlılık vb.) belirlenerek veri tabanın oluşturulacak. Gerekli analizlerin tamamlandığı çalışmanın ilk kısmının ardından; özel gereksinimli bireyler ve aileleri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıların bir eylem planına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler