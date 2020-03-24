Beylikdüzü Belediyesi'ne dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi Beylikdüzü Belediyesi koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında belediye başkanlığı binası ve kaymakamlık girişine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında belediye başkanlığı binası ve kaymakamlık girişine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi. Vatandaşların evlerinden çıkmadan birçok belediye işlemini gerçekleştirebilmesi adına online hizmet alt yapısını genişleten belediye, evden çıkılması durumunda ise kişilerin hijyenik ortamlarda olmasını sağlıyor. Belediye binası ve kaymakamlık başta olma üzere lokasyonu yoğun olan kamu binalarında maksimum güvenliği ve hijyeni öncelikli kılan belediye, ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.

Koronavirüse (COVID-19) karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların evlerinden çıkmadan birçok belediye işlemini gerçekleştirebilmesi adına online hizmet alt yapısını genişleten Beylikdüzü Belediyesi, evden çıkılması durumunda ise kişilerin hijyenik ortamlarda olmasını sağlıyor. Belediye binası ve kaymakamlık başta olmak üzere lokasyonu yoğun olan kamu binalarında maksimum güvenliği ve hijyeni öncelikli kılan Beylikdüzü Belediyesi, ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi. Sağlık Bakanlığı onaylı ve tamamen dezenfeksiyon işlemi üzerine tasarlanmış kabinlerde kullanılan malzeme ise kişilerin solunum yollarında problem oluşturmayacak damlacık büyüklüğünde püskürtme yapısına sahip.

MURAT ÇALIK : VİRÜSÜN YAYILIM HIZININ AZALTILMASI GEREKİYOR

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine hızlı ve güvenli ulaşabilmesi adına binalarımızı korumamız ve binalarımızın içerisine mümkün olduğunca mikrobu almamamız gerekiyor. Bunun için de biz Beylikdüzü Belediyesi olarak örnek olalım istiyoruz. Çünkü iyi örneklerin çoğaltılması ve virüsün yayılım hızının azaltılması gerekiyor. Ancak tabii ki en önemlisi evde olmak. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca evlerinden çıkmamalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA