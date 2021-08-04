Beylikdüzü Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
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Beylikdüzü Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Beylikdüzü Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerden biri olan Bodrum'a destek için yola çıktı.

13 kişiden oluşan ekip, 2 adet katı atık toplama aracıyla Bodrum Belediyesi'nin hizmetlerinin aksamaması için iki vardiya şeklinde destek verecek. Yangın bölgelerine yardım ve desteklerin devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bodrum Belediyesi'ne destek ekibimizle katkı sunacağız. Biz yaraları sararız yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. İnşallah havadan müdahalelerin sayısı artar ve bir an önce yangınlar son bulur" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangılarıyla mücadele eden bölgelerden biri olan Bodrum'a doğru yola çıktı. 13 kişiden oluşan ekip, Bodrum Belediyesi'nin hizmetlerinin aksamaması için 2 adet katı atık toplama aracıyla iki vardiya şeklinde destek vermek üzere bölgeye ulaştı. Yola çıkmadan önce çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Her birinize bu işe gönül verdiği için teşekkür ediyorum. Emeğinize ve alın terinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki benim yol arkadaşımsınız." diyerek ekibi uğurladı. Başkan Çalık, ihtiyaç duyulan noktalarda yardım ve desteklerin devam edeceğinin de altını çizdi.

"Yaraları sararız yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın"

Destek ekibiyle özverili bir çalışma yürüteceklerini belirten Başkan Çalık, "Yangınla mücadele ederken belediye işlerinin aksamaması için Bodrum Belediyesi'ne katkı sunacağız. Orada belediyecilik işlerini de çok önemsiyorum çünkü bir tarafta yangınla mücadele eden belediye personelleri varken bir tarafta da olağan hayat devam ediyor. Bizler de onların eksik kaldıkları noktada destek olacağız. Oradaki vatandaşlarımızın bizlere ihtiyacı var. Moral ve motivasyon için bizleri yanlarında görmeleri onları mutlaka olumlu yönde etkileyecektir. Bu hafta başka bir ekibimiz daha yola çıkacak. Bu bir başlangıç, destek ve yardımlarımız devam edecek. Biz yaraları sararız yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. İnşallah havadan müdahalelerin sayısı artar ve bir an önce yangınlar son bulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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